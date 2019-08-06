ORDU FINDIK HASAT ŞENLİĞİNE KATILDI

06.08.2019 21:42

Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu' imzalandı (2)

FINDIK HASAT ŞENLİĞİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da fındık hasat şenliğine katılarak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınacak fındıklara ödemenin 15-20 gün içerisinde yapılacağını söyledi. Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde fındık hasat şenliği düzenlendi. Şenliğe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, üretici temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Türkiye'nin üretim ve ihracatta birinci sırada yer alarak, dünyanın en önemli fındık üreticisi konumunda olduğunu, 592 bin ailenin 728 bin hektar alan üzerinde, dünyanın en kaliteli fındığını yetiştirdiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Üretimde geçen sene, 515 bin tona ulaşmış bulunmaktayız. Dünya fındık alanlarının yüzde 75'ine sahibiz. Son yıllar ortalamasına göre, dünya fındık üretiminin yüzde 65 ile yüzde 70'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. 100'den fazla ülkeye, yılda ortalama, 250 bin ton iç fındık ihraç ediyoruz. Dünya fındık ihracatının da yüzde 76'sını gerçekleştiriyoruz. Fındık, bugün ülkemiz tarım ihracatının bir numaralı ürünü.Toplam tarım ihracatının, yüzde 10'unu fındık oluşturuyor. Fındık, ülkemize yıllık ortalama, 2 milyar dolarlık gelir sağlıyor" dedi.

'BAKAN OLARAK FINDIĞIN HER ZAMAN ARKASINDAYIM'

Fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Giresun kalite fındık 17 lira, levant kalite fındık 16.5 lira fiyat açıklandığını da hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Fındık Tahmin Komisyonlarınca 2019 yılı fındık rekoltesi 700 bin tonun üstünde olmuştur. TMO olarak kaliteli ürün almak durumundayız. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı taş, toprak vb. yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacak olup, ödemeler en geç 15-20 gün içerisinde yapılacaktır. Eğer alım noktası olarak eksiğimiz varsa onların sayılarını artırmak, çiftçimizin ayağında hizmet vermek bizimde borcumuzdur. Bakan olarak fındığın her zaman arkasındayım" şeklinde konuştu.

Fındık konusunda, mevcut durumun gözden geçirilmesi, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yeni açılımlar sağlanmasının sektörün tüm paydaşları ve fındığın geleceği açısından büyük önem taşıdığını da anlatan Bakan Pakdemirli, Karadeniz bölgesinin de fındık açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra fındık bahçesine giderek, hasat şenliğinin açılışını yaparak sembolik fındık topladı.

Kaynak: DHA