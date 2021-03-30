Ordu'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
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Ordu'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan ve büyüyerek yan tarafındaki düğün salonuna da sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan ve büyüyerek yan tarafındaki düğün salonuna da sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana gelen yangında, bir mobilya üretim atölyesi yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yan tarafında bulunan düğün salonuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerinde başlatılan söndürme çalışmaları, yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından son buldu. Bu esnada mobilya üretim tesisindeki kumaşlar dışarıya alınırken, düğün salonunda kullanılan masa ve sandalye takımları kullanılmaz hale geldi, salonda kullanılan ve çok sayıda çift tarafından kullanılan gelin-damat sandalyesi ile gelin çiçeği de yanarak kül oldu. Büyük çaplı hasarın oluştuğu alanda söndürme çalışmalarını tamamlayan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

"Can kaybının olmaması tek tesellimiz"

Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, can kaybının olmamasının teselli olduğunu belirterek, "Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı ama 3 tane işletmemizin olduğu alan tamamen yandı diyebilirim. Hızlı bir şekilde müdahale edildi ve Büyükşehir Belediyemiz ekipleri özveri ile çalıştı. Tabii, bulunan mekanların ahşap olmasından dolayı yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Allah'tan can kaybımız yok, şu anda alanın kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama alan büyük olduğundan söndürülmede biraz zorluk çekildi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Maddi açıdan büyük bir kaybımız var, zaten mekanlar da pandemiden dolayı kapalıydı. Buradaki esnaf arkadaşlar için de kötü oldu" dedi. - ORDU

Ordu'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Ordu'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Ordu'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Ordu'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Ordu'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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