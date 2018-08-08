Ordu'daki Sel Felaketinden Feci Görüntüler

Ordu'da şiddetli yağış Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde sele neden oldu. Ünye'de taşkın sonucu dört köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı bir süreliğine durduruldu. Bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 kişi yoğu uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde de etkili oldu. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, "Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim" diye konuştu.

Ordu'nun Ünye İlçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir ok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

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