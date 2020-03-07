Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı
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Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde yürütülecek çalışmaları engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı.

07.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:38
Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

'nun ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde yürütülecek çalışmaları engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı.

Mahallesi mevkisinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi çevresinde yaşanan olaylara ilişkin yakalanan 13 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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