Ordu'daki iki bin yıllık ikinci lahit mezar açıldı - Haberler
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Ordu'daki iki bin yıllık ikinci lahit mezar açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Haberler | Kültür Sanat

Ordu'daki iki bin yıllık ikinci lahit mezar açıldı Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezarların bulunması ile birlikte çalışmalar arkeologlar tarafından büyük bir titizlikle devam ediyor.

ORDU (İHA) - Ordu'daki iki bin yıllık ikinci lahit mezar açıldı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezarların bulunması ile birlikte çalışmalar arkeologlar tarafından büyük bir titizlikle devam ediyor.

Kurutuluş Mahallesi'nde yol yapım çalışmasında tesadüfen bulunan lahit mezarının ikincisinin açılışına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın katılımı ile gerçekleşti. Yapılan ilk inceleme sonrası beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu tespit edilirken, olay yerinde bulunan arkeologlar, mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara rastladılar.

"Fatsa'dan tarih fışkırıyor"

Ordu için önemli ve tarihi bir gelişme olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Fatsa'dan adeta tarih fışkırıyor, yeni bir lahit mezar daha açıldı. Hristiyanlar döneminde yerleşim merkezi olarak olan bir bölge. Tarihi kalıntılara burada rast geldik. Bolaman yurdu bölgesi olarak ev sahipliği yapan bir alan. Burası birçok kavimlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi gelişmelere buradan adeta ışık tutuluyor. Arkeoloji Müzesi olarak burayı düzenleyip turizme açacağız" dedi.

Tarihe tanıklık ettiklerini söyleyen AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Fatsa ilçemizde ki çalışmalar bittiğinde önemli bir tarihin burada olacağına inanıyoruz. Bir kültür merkezi haline getireceğiz Fatsa'daki alana" şeklinde konuştu.

Fatsa'dan tarih fışkırdığını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, "Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde burada lahit mezarlara denk geldik. Hassas bir şekilde burada çalışmalara devam ediyoruz. İkinci lahit mezarımızın açılışını yaptık. Bölgemizdeki tarihe sahip çıkma adına üzerimize düşen görevi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Ordu'daki iki bin yıllık ikinci lahit mezar açıldı

Ordu'daki iki bin yıllık ikinci lahit mezar açıldı

Ordu'daki iki bin yıllık ikinci lahit mezar açıldı

Ordu'daki iki bin yıllık ikinci lahit mezar açıldı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Son Dakika Haberleri
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