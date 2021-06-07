Ordu'daki 'deniz salyası' iddialarına yalanlama

Ordu'daki 'deniz salyası' iddialarına yalanlama Ordu'nun Fatsa ilçesinde önceki günlerde denizde görülen kirliliğin 'deniz salyası' olmadığı belirtildi.

Ordu'daki 'deniz salyası' iddialarına yalanlama

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde önceki günlerde denizde görülen kirliliğin 'deniz salyası' olmadığı belirtildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde önceki gün küçük çaplı alanda deniz salyası görüldüğü ihbarı üzerine belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. Marmara Denizi'nin geçtiğimiz aylarda maruz kaldığı ve deniz salyası olarak adlandırılan olayın 'Fatsa ilçesinde de görüldüğü' iddiası balıkçıları tedirgin etti. Yalıköy Limanı'nda önceki gün küçük çaplı alanda görülen olayın deniz salyası değil, denizlerdeki kirliliklerden olduğu belirtildi.

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, tarımda kullanılan gübrelerin çok fazla azot ve fosfor içerdiğini, bunların da denizi kirlettiğini söyledi.

Şuanda Karadeniz Bölgesi'nde deniz salyalarının görülmediğini ifade eden Aydın, "Ekolojik dengenin bozulmasından dolayı yağışlar sonrası kimi zaman bu şekilde köpürme rap olabiliyor. Ancak şu an için Karadeniz Bölgesi'nde böyle bir durum söz konusu değildir ama denizlerdeki kirlilik bu şekilde devam ederse gelecek yıllarda biz de aynı sorunlar ile karşılaşabiliriz" dedi.

Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu ise yaptığı açıklamada, "3 kuşaktır denizciyiz. Denizin öncesinde dibine kadar net bir şekilde gözükürken son zamanlarda kirletilen deniz sonrası bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Lağım ve diğer pis akıntıları söz konusudur. Bu bölgede salya olması söz konusu değildir" dedi.

Balıkçı Necmi Demir ise, "Bizlerde deniz salyası sandık fakat yakından incelikten sonra salya olmadığını fark ettik. Her yağmur veya şiddetli yağışlardan dolayı limanımızın içinde bu görüntüler oluşuyor. Salya az da olsa var gibi gözükse de çok şükür burada böyle bir durum söz konusu yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay