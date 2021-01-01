Ordu'da yılbaşında mesai yapan personel unutulmadı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevlerinin başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Vali Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, trafik kontrol noktalarında görevli emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

Sonel, yeni yılın herkese hayırlar getirmesini dileyerek, "İnşallah 2021 ve devamı Kovid-19 illetinden kurtulduğumuz bir yıl olur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah görevleri başında olan tüm çalışanlarımızın yardımcısı olsun, ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

Birkaç hafta önce Kovid-19'da yükseliş olduğunu anımsatan Sonel, "Fedakar sağlık çalışanlarının gayreti, ilgili birimlerin girişimleri ve alınan tedbirlerle biraz daha bu sayıları düşürdük ama biz asla rehavete kapılmayacağız. Son günlerde alınan kararlara Ordulu vatandaşlarımızın uyması da memnuniyet verici. Zaten düşüşler de onu gösteriyor. Hepimize büyük görev düşüyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise yeni yılın daha güzel ve Kovid-19'suz bir yıl olmasını diledi.

Vali Sonel, hastanelerin yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezi, Kovid-19 İletişim Merkezini ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarına özverileri dolayısıyla teşekkür eden Sonel, mutlu bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Kovid-19 İletişim Merkezi'nde gelen bir çağrıyı karşılayan Sonel, vatandaşın yeni yılını kutlayarak, iletişim ve sağlık sorunu bilgilerini not aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını da ziyaret ederek itfaiye erlerinin yeni yılını kutlayan Sonel ve Güler'e, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli