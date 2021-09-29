Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti - Haberler
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Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti

Ordu'da, balık avlanma sezonunun başlamasının ardından yaklaşık bir ay geçerken, tezgahlardaki bolluk vatandaşların rağbet göstermesini sağladı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, balık avlanma sezonunun başlamasının ardından yaklaşık bir ay geçerken, tezgahlardaki bolluk vatandaşların rağbet göstermesini sağladı.

Bir süredir tezgahlarda çeşidin olmadığı Ordulu balıkçıların tezgahları bugün itibariyle daha da fazla şenlenirken, balıkçılarda yoğunluk oluştu. Hamsi, mezgit ve istavrit balığının en fazla talep gördüğü balıkçı tezgahlarında insanlar adete kuyruk oluştururken, soğuk havanın da etkisiyle balığa olan talep arttı.

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, sabah saatlerinde kurdukları tezgahı sürekli olarak yenilediklerini, insanların oldukça fazla talep gösterdiğini söyledi. İnsanların en fazla hamsi, istavrit ve mezgit balığına rağbet gösterdiklerini kaydeden Ceylan, "Balık çeşitlerimiz Allah'a şükür bol. Hamsi de kendisini gösteriyor. Şuan fiyatlar da güzel, balıklar da güzel. İnsanlar çok fazla talep gösteriyor, kimi zaman müşterilerimize yetişmekte güçlük çekiyoruz" dedi.

Öte yandan tezgahlarda kaya mezgit 25, iri palamut tane 35, barbun 35, çipura 60, lüfer tane 40, deniz levreği 70, hamsi 25, istavrit 15-20, çinakop 40, tirsi ise 25 liradan satılıyor. - ORDU

Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti

Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti

Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti

Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti

Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti

Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti

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Haber: Ordu'da vatandaşlara balıkçı tezgahlarına akın etti - Haberler
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