Ordu'da vakaların yarısı 'Omicron' varyantı

AYDIN (DHA) - ORDU Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kentte son günlerde vakaların arttığına işaret ederek "Test amaçlı çalışma yaptık. Pozitif vakaların yarısının Omicron varyantı olduğunu gözlemledik. Belki bu Delta varyantı gibi ilerleyen günlerde baskın varyant haline gelecektir" dedi.

Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kentte çalışma yaptıklarını ve pozitif vakaların yarısının Omicron varyantı olduğunu söyledi. Dr. Aydın, "Homojen bir toplumda vakaların artacağını özellikle salgında diğer yerlerde de öngörmek çok zor değil. Ordu'da da vaka sayıları ülke vakalarına paralel olarak artmış durumda. ve Omicron'a bağlı olarak da vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bununla alakalı ilimizde de bir araştırma yaptık ve Omicron varyantıyla karşılaştık. Test amaçlı bir çalışma yaptık. Çalışmada pozitif vakaların yarısının Omicron olduğunu gözlemledik. Belki bu Delta varyantı gibi ilerleyen günlerde baskın varyant haline gelecektir."

Dr. Aydın, salgın devam ettiği sürece vatandaşların kendisini yüzde 100 güvende hissedemeyeceğini vurgulayarak "Virüs bazı mutasyonlar geçirmekte. Bununla birlikte daha bulaşıcı bir hal alabilmekte, belki daha da ölümcül bir hal alabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla bu salgın devam ettiği sürece, kendimizi yüzde 100 güvende hissedemeyiz. Yemekli, yatılı ev ziyaretlerinde veya aynı ofis içerisinde kapalı ortamlarda maske takmadan çalışıldığında virüsün bulaştığını görüyoruz. Vakaların ezici bir çoğunluğu bu şekilde bulaşıyor. Dolayısıyla diyoruz ki; pandemi devam ettiği sürece mümkünse yatılı ve yemekli ev ziyaretlerine bir süre ara verelim" diye konuştu.