Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'nun Kabataş ilçesinde 97 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucu Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi kırsalında adı açıklanmayan bir kişinin evine operasyon düzenlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen operasyonda, ev ve eklentilerinde 97 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 100 gram kenevir bitkisi tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 tabanca fişeği, 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.