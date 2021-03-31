Ordu'da tarım araçlarına reflektör uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da tarım araçlarına reflektör uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ordu'da tarım araçlarına reflektör uygulaması

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 'reflektör tak, görünür ol' projesi kapsamında, tarım araçlarına reflektör takıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 'reflektör tak, görünür ol' projesi kapsamında, tarım araçlarına reflektör takıldı.

Karayollarında meydana gelebilecek traktör, bölgede tarım aracı olan patpatların karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla, Perşembe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygulama yapıldı. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'ın da katıldığı uygulamada, tarım araçları sahiplerine bilgilendirilme yapılırken, takılan reflektörlerin önemine değinildi.

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Jandarma Komutanlığı'nın projesi kapsamında, ziraat odalarının desteğiyle yapılan etkinlik kapsamında, ilçedeki tüm tarım araçlarına reflektör takmayı hedeflediklerini belirterek, "Amaç, gece karanlık yollarda, tarımsal araçların karıştığı kazaları önlemek ve en aza indirmek. Uygulama çiftçilerimizden güzel tepkiler alıyor. Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan projenin, faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. - ORDU

Ordu'da tarım araçlarına reflektör uygulaması
Ordu'da tarım araçlarına reflektör uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Türkan Şoray Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da tarım araçlarına reflektör uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:32:12. #1.14#
title