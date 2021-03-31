Ordu'da tarım araçlarına reflektör uygulaması

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 'reflektör tak, görünür ol' projesi kapsamında, tarım araçlarına reflektör takıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 'reflektör tak, görünür ol' projesi kapsamında, tarım araçlarına reflektör takıldı.

Karayollarında meydana gelebilecek traktör, bölgede tarım aracı olan patpatların karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla, Perşembe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygulama yapıldı. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'ın da katıldığı uygulamada, tarım araçları sahiplerine bilgilendirilme yapılırken, takılan reflektörlerin önemine değinildi.

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Jandarma Komutanlığı'nın projesi kapsamında, ziraat odalarının desteğiyle yapılan etkinlik kapsamında, ilçedeki tüm tarım araçlarına reflektör takmayı hedeflediklerini belirterek, "Amaç, gece karanlık yollarda, tarımsal araçların karıştığı kazaları önlemek ve en aza indirmek. Uygulama çiftçilerimizden güzel tepkiler alıyor. Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan projenin, faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı