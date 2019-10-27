Ordu'da sporcular Cumhuriyet için koştu

27.10.2019 20:16

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'nda 17 ilden 157 sporcunun katılımıyla "Cumhuriyet Yol Koşusu" yapıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ordu Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyonunda "Cumhuriyet Yol Koşusu" düzenlendi.

Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı Ulugöl'de yapılan koşuda 17 ilden gelen 157 sporcu birinci olabilmek için karıştı.

Yarışların sonunda, 3 bin metre genç bayanlar, 5 bin metre genç erkekler ve 3 bin metre halk koşusu olmak üzere 3 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Vali Seddar Yavuz, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları veren Yavuz, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutluyoruz. Aziz devletimiz ve kutlu milletimiz, kıyamete kadar bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Şanlı tarihimizde olduğu gibi sadece kendimiz için değil, tüm mağdur ve mazlum milletlere umut olan ve onların gözyaşlarını dindiren, sorunlarını çözen bir millet olarak, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 100 yıllık süreçte en büyük kuşatmayı yaşadığına dikkat çeken Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Bugünlerde özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Aziz Türk Milleti'nin buna karşı gösterdiği başarı, içimizdeki birlik, beraberlik ve direniş, geleceğe dair ümitlerimizi artırmıştır. Şu anda sınırlarımızın ötesinde ve sınırlarımızın içinde hain bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyon ve harekatlarda, bütün askerlerimize ve güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Biliyoruz ki 82 milyon aziz Türk Milleti, kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındadır. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize vefa borcumuz var. Bu borcumuzu da ödeyebilmemiz için, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde hareket edip, ay yıldızlı al bayrağımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gönülden sahip çıkmalıyız."

Programda, Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir ile Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA