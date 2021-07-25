Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Akkuş ilçesinde silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman silahla yaralandı.

Şahin Duman olay yerinde, oğlu Ömer Duman ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Sezer, Şakir ve Emirhan Duman'ın tedavisi ise Tokat'taki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Jandarma, iki kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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