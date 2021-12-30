Ordu'da rüzgara kapılan paraşütçü ağaca takıldı, kurtarma operasyonu sürüyor

ORDU (İHA) - Ordu'da yamaç paraşütü ile Boztepe'den kalkış yapan bir paraşütçü rüzgarın etkisi ile ağaca takıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şehrin şehir terası olarak bilinen ve yamaç paraşütü kalkış pistinin olduğu 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkan paraşüt tutkunu Fethi Akdoğan, rüzgarın etkisiyle 100 metre aşağıda bulunan ağaca takıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zor şartlar altında ulaşmaya çalıştığı bölgede kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU