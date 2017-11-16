Ordu'da Kültür Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Lysistrata" adlı oyunu Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.



Yönetmenliğini Barış Erdenk'in yaptığı oyunun dekorunu Hasan Yavuz, kostümünü Funda Karasaç ve ışık tasarımını Zeynel Işık üstleniyor.



Tek perdelik oyunda, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Filiz Uysal, Göksu Girişken ve Neyra Karaböcü rol alıyor.



"Lysistrata" adlı oyununun konusu şöyle:



"Milattan önce 490-478 yılları arasındaki Yunan-Pers Savaşları'ndan sonra, Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ve Sparta arasındaki iktidar mücadelesi ile artan gerilim, 411'de savaşa dönüşür. Yıkımdan ve ölümden başka bir şey getirmeyen savaşa karşı kadınlar Lysistrata'nın liderliğinde örgütlenir. Bütün istedikleri savaşsız, kansız bir dünyadır ve erkeklerini barışa zorlamak için her türlü yolu deneyeceklerdir."



Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00 ile 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.