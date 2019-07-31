Ordu'da 'İstihdam Piyasasındaki Başarılar ve Engeller' konferansı

Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Mülteci Destek Derneği tarafından "İstihdam Piyasasındaki Başarılar ve Engeller" konulu konferans düzenlendi.

Ordu Valiliği, Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İŞKUR Müdürlüğü ile birlikte, "İstihdam Piyasasındaki Başarılar ve Engeller" isimli konferans düzenlendi. Uluslararası kuruluşların katılımıyla, mülteci ve istihdam konularının Ordu'da ilk kez tartışıldığı konferans, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Çalışma hayatı ile ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı konferansta, Ordu'da bulunan geçici koruma ve uluslararası koruma sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya katılan Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, dünya genelinde birçok insanın özellikle de savaş bölgesinde yaşayanların, savaşın sebep olduğu kaçınılmaz zararlardan ve savaşın sonuçlarından etkilenmemek adına Türkiye'ye sığındıklarını, insanların da insancıl olanakları sağlayamaya çalıştığını söyledi. Vali Yardımcısı Ahmet Arık, "Koruma sağladığımız yabancı kişilere ülkemizin birçok alanda ciddi destekleri ve yönlendirmeleri olmuştur. İş hayatına katılım konusunda yabancılarımız ve işveren vatandaşlarımız bilmelidir ki kanunda sağlanan muafiyetler hariç hiçbir yabancı çalışma izni almadan çalışamaz. Ordu Valiliği olarak düzenlenmesine katkı sağladığımız bu konferans şehrimiz açısından olumlu sonuçlar doğurmakla birlikte, diğer illerimizde yaşayan yabancı misafirlerimiz ve işverenlerimiz için örnek teşkil eder nitelikte olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konferans diğer panelistlerin bilgilendirmeleri ve soru-cevap kısmı ile sona erdi.

Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Arık'ın yanı sıra, Ordu İl Göç İdaresi Müdürü Abdulkadir Katırcıoğlu, Mülteci Destek Derneği (MUDEM) Genel Koordinatörü Safa Karataş, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Kıvrak ve diğer davetliler katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA