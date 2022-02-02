ORDU'DA HEYELAN RİSKİYLE BOŞALTILAN EV SAYISI 14'E ÇIKTI; 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLECEK

ÜNYE, ORDU (DHA) - Ordu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde, risk gerekçesiyle 14 evin boşaltılıp, 36 kişinin de güvenli yerlere yerleştirildiği heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Yeni yerleşimlere izin verilmeyeceğini belirttiği bölgenin 'afet bölgesi' ilan edileceğini söyleyen Işık, 'Mahallemizde ilimizin genel sorunu heyelanla karşı karşıyayız. Burada dün gece vatandaşlarımızın can güvenliği için tahliyesini yaptık. Onlara şimdi kira yardımı yaparak kiraya çıkaracağız. Hayvanlar için de Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz aracılığıyla uygun ahırlara alınacak. Burayı kanun kapsamında 'afet bölgesi' ilan edeceğiz. Yapılaşmaya kapatacağız. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızı hak sahibi yapıp uygun yerleşim yeri bakarak, insanlarımızı bölgeden uzaklaştırmadan kendi bölgelerinde yeni bir yerleşim yeri seçerek onlara afet konutları üreteceğiz. Devletimiz burada vatandaşın yanındadır. Her türlü desteği vereceğiz. Süreci bundan sonra vatandaşlarımızla beraber yürüteceğiz' dedi.