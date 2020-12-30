Ordu'da hayırseverlerden Sosyal Market'e 300 bin lira bağış
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Ordu'da hayırseverlerden Sosyal Market'e 300 bin lira bağış

30.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:18
Ordu'da hayırseverlerden Sosyal Market'e 300 bin lira bağış

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından işletilen "Sosyal Market"te incelemelerde bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından işletilen "Sosyal Market"te incelemelerde bulundu.

Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 19 Eylül Stadyumu Maraton Tribünü altında açılan "Sosyal Marketi" ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, burada verilen hizmet ve yürütülen faaliyetler hakkında Vakıf Müdürü Levent Özsoy'dan bilgi aldı.

2020 yılında, Sosyal Markete, hayırsever kişi ve kurumlar tarafından yaklaşık 300 bin TL değerinde gıda, giyim, temizlik malzemesi, çocuk maması ve bezi bağışında bulunulduğunu belirten Levent Özsoy, yapılan bağışları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Sosyal Market'in konseptini değiştirip, daha aktif hale getireceklerini ifade eden Vali Tuncay Sonel, "İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bünyesinde hizmet veren Sosyal Marketimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen hayırseverlerimize imkan sağlıyor. Hayırseverlerimizin yapmış olduğu giyecek, gıda, ev eşyası, tıbbi cihaz gibi bağışları, ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyor. Böylece hayra vesile olmuş oluyor" dedi.

Sosyal Marketin konseptini değiştirip, işlevini daha da artıracaklarını belirten Vali Sonel, "Bu sebeple, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıfır, kullanılmamış giyecek, ayakkabı ve diğer ihtiyaç malzemeleri vermek istiyoruz. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın daha hassas olmalarını bekliyoruz. Gelin hep beraber insanlarımızı yapacağımız yardımlarla mutlu edelim. Giymediğimiz giysileri değil de yeni hiç kullanılmamış giysilerden, ayakkabılardan yardım yapalım. Hatta Ordulu yerli marketlerden alışveriş hediye çeki temin edip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verelim ki gitsin marketten ihtiyacı olanı, canının çektiğini alsın. Çocuğuna muz, süt, peynir, zeytin canı ne istiyorsa onu rahatça alabilsin" dedi. - ORDU

Ordu'da hayırseverlerden Sosyal Market'e 300 bin lira bağış
Ordu'da hayırseverlerden Sosyal Market'e 300 bin lira bağış
Ordu'da hayırseverlerden Sosyal Market'e 300 bin lira bağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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