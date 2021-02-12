Ordu'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaç devrildi
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Ordu'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaç devrildi

12.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:28
Ordu'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaç devrildi

Ordu'da kuvvetli fırtına nedeniyle hasar meydana geldi.

Ordu'da kuvvetli fırtına nedeniyle hasar meydana geldi.

Altınordu ilçesinde akşam saatlerine doğru başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaç, motor aracılığıyla kesilerek araçlara yüklendi.

İlçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde ise 4 katlı bir binanın çatısı boş araziye uçtu.

Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerini birbirine bağlayan noktada da bir binanın çatısı uçtu. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgeyi geçici süreliğine yaya trafiğine kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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