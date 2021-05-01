Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu
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Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da sisin etkili olması Boztepe'den şehirdeki sisin görünmesi Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde sis etkili oldu.

Ordu'da sisin etkili olması

Boztepe'den şehirdeki sisin görünmesi Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde sis etkili oldu. Kentin gözde turizm mekanlarından Boztepe, şehirdeki sisi kuş bakışı görme fırsatı sunuyor.

Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu
Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu
Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu
Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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