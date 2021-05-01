Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu

Ordu'da sisin etkili olması Boztepe'den şehirdeki sisin görünmesi Ordu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde sis etkili oldu.