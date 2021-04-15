Ordu'da doktoru darbettiği ileri sürülen hasta yakını gözaltına alındı
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Ordu'da doktoru darbettiği ileri sürülen hasta yakını gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Ordu'da doktoru darbettiği ileri sürülen hasta yakını gözaltına alındı

Ordu'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

Ordu'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

İddiaya göre, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ünye Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisine yatırılan S.T'nin tedavisine normal serviste devam edildi.

Normal servise alındıktan bir gün sonra rahatsızlanan S.T, yeniden yoğun bakıma alındı.

Hastanın oğlu İ.T, annesiyle ilgilenmediği iddiasıyla nöbetçi doktor olan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Çetin Karadağ'ı poliklinikte darbetti.

Hastane polisi ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ.T, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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