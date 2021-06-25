Ordu'da 'delta' varyantı alarmı: 10 katlı site karantinaya alındı
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Ordu'da 'delta' varyantı alarmı: 10 katlı site karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Haberler | Sağlık

Ordu'da 'delta' varyantı alarmı: 10 katlı site karantinaya alındı Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitede 'delta' varyantı tespit edilmesinin ardından, 10 katlı sitenin tamamı karantinaya alındı.

Ordu'da 'delta' varyantı alarmı: 10 katlı site karantinaya alındı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitede 'delta' varyantı tespit edilmesinin ardından, 10 katlı sitenin tamamı karantinaya alındı.

Gölevi Mahallesi'nde TOKİ Konutları Sitesinde oturan Azerbaycan uyruklu bir kadının tatilden dönmesinin ardından yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkması sonrası 'delta' varyantlı vaka olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinde harekete geçen Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından temaslılar belirlenirken, 10 katlı site ise karantina altına alındı.

Gerekli tedbirleri site yöneticisi olarak alındığını söyleyen Site Yöneticisi Başkanı Mehmet Öztürk, "Dün akşam saatlerinde sitemiz B1-3 daire 12'de oturan Azeri uyruklu bir vatandaşın tatilden döndükten sonra yeni bir delta mutasyonlu virüsle irtibatlı olduğu akşam saatlerinde sağlık ekipleri tarafından bizlere bildirildi. Dün akşam emniyet güçleri ve filyasyon ekibiyle beraber gelen yetkililer toplam beş katta bulunan 20 adet daireyi karantina altına aldılar. Sadece burada 12 numaralı dairede bulunan bir kişide o mutasyonlu virüs bulunmaktadır. Alınan tedbir amaçlı iki kat altta ve iki kat üstte olmak üzere toplam beş kat karantina altına alındı. Onun haricinde diğer katlarda herhangi bir sorun yok. Biz de site yönetimi olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Önce temizliği kendi site ekibimizle yaptık. Ardından ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelerek ilaçlama yaptılar. Vatandaşlarımızın ihtiyaç konusunda gerekenleri yaptık. Şu an sitemizde herhangi bir sorun yok" dedi.

Polis ekipleri siteye gelerek, karantina altında olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Ordu'da 'delta' varyantı alarmı: 10 katlı site karantinaya alındı
Ordu'da 'delta' varyantı alarmı: 10 katlı site karantinaya alındı
Ordu'da 'delta' varyantı alarmı: 10 katlı site karantinaya alındı
Ordu'da 'delta' varyantı alarmı: 10 katlı site karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör

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