Ordu'da Covidex oyunu tanıtıldı

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve öğrencilerde korana virüse karşı farkındalık oluşturmak için hazırlanan 'Covidex' isimli oyunun tanıtımı yapıldı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve öğrencilerde korana virüse karşı farkındalık oluşturmak için hazırlanan 'Covidex' isimli oyunun tanıtımı yapıldı.

Fatsa Şehit Zafer Ozdeniz İlkokulu Öğretmen Akademisinde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, oyunun içerik anlamında dünya da ilk olduğunu söyledi.

Korana Virüsün Türkiye'de hayatımıza girmesinin ardından bir yıl geçtiğini hatırlatan Atinkaya, oyunun 7 aylık bir sürede hazırlandığını kaydetti.

Öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla pandemi ile mücadeleyi oyunlaştıran dijital oyunun Googleplay'den indirilebileceğini ifade eden Atinkaya, oyunun grafiklerinin Fatsa'yı çağrıştırdığını ve bu oyunu oynayanların 3 kuralı daha iyi özümseyeceğini anlattı.

Oyunun koordinatörü Bilişim Öğretmeni Dilek Ergül ise salgınla birlikte dijital içerik ihtiyacının artmasından dolayı öğrencilere daha fazla nasıl faydalı olabilmek adına bu oyunun hazırlandığını dikkat çekerek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi virüse karşı nasıl duyarlı hale getirebiliriz? diye kendimize sorduğumuzda bir oyun tasarlamak aklımıza geldi. Bu oyunu 7 ay gibi bir sürede öğretmenlerimiz ile birlikte hazırladık. Bu oyunda kullanıcı maske ve dezenfektan toplayarak virüsleri yok etmeye çalışıyor, meyve tüketimi yaparak bağışıklığını artırmaya çalışıyor. Son derece zevkli ve eğitici bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi