Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı
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Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı

Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındıORDU'nun Fatsa ile Ünye ilçesi sınırında bulunan Seyirlik Dağı Ormanı'nda çıkan örtü yangını, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

21.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:33

Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı

ORDU'nun Fatsa ile Ünye ilçesi sınırında bulunan Seyirlik Dağı Ormanı'nda çıkan örtü yangını, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatsa ile Ünye ilçesinin sınırındaki Tepeköy ve Erenyurt Mahallesi'nde bulunan Seyirlik Dağı Ormanı'nda dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler, yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Havanın kararması ile etkisini artıran rüzgar otluk alandaki yangının yayılmasına neden oldu. Ormanlık alana giremeyen ekipler, bölgeye çağırılan kepçenin yol açma çalışmasının ardından yangına müdahale edebildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'ORMANIN İÇİNE GİRİLMESİ İMKANSIZDI'

Mahalleli Eren Atasoy, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın, karşı mahalleden fark edilip, bize haber verildi. Biz buraya gelince yangını görüp Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve itfaiyeye bilgi verdik. Geldiklerinde yangın çok az bir alandaydı. Biz helikopterle müdahale edilmesini istiyorduk. Çünkü orman çok çıtır olduğu için girilmesi çok zordu. Mahalleliler olarak ilk geldiğimizde müdahale etmeye çalıştık ama ormanın içerisine girmek imkansızdı. Orman İşletme geldiğinde kepçe gelip yol açacağını söylediler. Biz bekledik. Helikopterin bu bölgede olmadığının söylenmesinin ardından kepçe yol açma çalışması yaptı. Gece saatlerinde şiddetli bir rüzgar çıktı. Yangın daha da büyüdü. Ekipler müdahale etti ve yangın şu anlık kontrol altına alındı" dedi.

Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı

Kaynak: DHA

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