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Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu

Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hemşire otel odasında ölü bulundu.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hemşire otel odasında ölü bulundu.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Emel Yüce'den (42) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede Yüce'nin dün akşam saatlerinde kiraladığı bir otelde kaldığı tespit edildi. Otel odasında Emel Yüce'nin cansız bedeni bulundu. Yüce'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu

Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hemşire otel odasında ölü bulundu.

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