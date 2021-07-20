ORDU'DA BAYRAMIN İLK GÜNÜ TELEFERİK İÇİN KUYRUK OLUŞTURDULAR

ORDU'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde teleferik yoğun ilgi gördü.

ORDU'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde teleferik yoğun ilgi gördü. 9 günlük bayram tatili nedeniyle kentte gelen yerli ve yabancı turistler, 530 rakımlı Boztepe'ye çıkmak için teleferik önünde metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

Ordu'da eşsiz manzarasıyla 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezi ve kentin seyir terası olan Boztepe, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların ilgi odağı oldu. Binlerce yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Boztepe, bu bayram tatilinde de yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Kentin en önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'ye çıkmak için turistler, teleferiği tercih etmesi nedeniyle istasyon önünde metrelerce kuyruk oluştu.

'TELEFERİK ÇOK KEYİFLİ BİR ŞEY'

Turist rehberi Hamdi Özbek, İstanbul'dan Ordu'ya turist getirdiğini belirterek, 'Kurban Bayramı'nda 18 ayın ardından büyük bir hareket yaşadık. Bölgede 10 tane grubumuz var. İnşallah daha iyi olacak. Pandemi şartlarına göre de tedbirlerimizi alarak turizme yeniden başladık. Ben İstanbul'dan buraya yerli turist getirdim ama arkadaşlarım Arap ülkelerinden yabancı turist getirdiler. Avrupalı turist daha gelmeye başlamadı. Teleferik çok keyifli bir şey. Ordu için zaten çok büyük bir çekim merkezi. Burada en önemli durma sebebimiz teleferik. Teleferikten de hem yerli müşterimiz, hem de yabancı misafirlerimiz keyif alıyorlar. Kim yaptıysa Allah razı olsun' dedi.

'TELEFERİĞE BİNMEK ÇOK HEYECANLIYDI'

Teleferikle Boztepe'ye çıkan Hikmet Çakırbey Ayan ise, 1 saat boyunca teleferiğe binmek için beklediklerini kaydederek, 'Biz Adana'dan turla geldik. Karadeniz turuna çıktık. Şu an durağımız Ordu. Sadece bayram olduğu için teleferik tercih edilmemeli. Çünkü çok güzel ve keyifli. Biz teleferiğe binmek için ve bilet almak için 1 saat bekledik. Beklediğimize değdi. Boztepe çok güzel ve eğlenceliydi. Teleferiğe binmek de çok heyecanlıydı' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı