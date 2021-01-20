Ordu'da asfalt üretiminden 8 ayda 3,5 milyon liralık tasarruf
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ordu'da asfalt üretiminden 8 ayda 3,5 milyon liralık tasarruf

20.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:13
Ordu'da asfalt üretiminden 8 ayda 3,5 milyon liralık tasarruf

Ordu Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Asfalt Plent Tesisi sayesinde 8 aylık süre içerisinde 3,5 milyon lira tasarruf edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Asfalt Plent Tesisi sayesinde 8 aylık süre içerisinde 3,5 milyon lira tasarruf edildi.

Maliyeti düşürmek ve asfaltın buluşmadığı mahalle bırakmamak adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle açılan asfalt üretim tesisi, 2020 yılında belediyenin bünyesine kazandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip Ordu'da asfaltı olmayan ilçe, mahalle bırakmamak için çalıştıklarını belirtti.

Daha öncesinde bulunan tesislerin üretim kapasitesinin düşük, son teknolojiden uzak ve sadece yama işlerinde kullanılmak üzere üretim gerçekleştirdiğini aktaran Güler, "Bu tesislerin üretim kapasitesi ise hedeflenen altında kalıyordu. Bu da sahadaki personelimizin asfalt nakliye ve serim ekipmanlarının etkili çalışmamasına sebep oluyordu. Tüm sebepler doğal olarak maliyet artışına neden oluyor ve yeterli verimi elde edemiyorduk. Bu sebeple günümüz teknolojisinin en iyi asfalt tesisini şehrimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Güler, 2020 Mayıs ayında üretime başladıkları tesiste bu zamana kadar 163 bin ton asfalt ürettiklerini ve ihtiyaç duyan mahalleleri asfaltladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hem zamandan hem de ekonomik olarak elverişli tesisimizde 8 ay içerisinde 3,5 milyon lira tasarruf etme imkanı bulduk. 2021 yılında ise tam kapasite çalışan tesisimizde 18 milyon lira tasarruf etmeyi planlıyoruz. Hem kendi tesislerimizde üretimimizi yapıyoruz hem de şehrimizin asfalt ihtiyacını Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yerine getiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Cemre Kemer Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da asfalt üretiminden 8 ayda 3,5 milyon liralık tasarruf - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 13:13:43. #1.14#
title