ORDU'DA AKINTIYA KAPILAN 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU, DİĞER KURTARILDI

Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Yunus Emre Aktaş'ı kurtarmak isteyen arkadaşı Deniz Taş (36) kayboldu. Vatandaşların drone ile denizde yerini tespit ederek, tekne ile kıyıya çıkardığı Taş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyıya çıkarılan Yunus Emre Aktaş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Yason Burnu Mevkii'nde meydana geldi. Yunus Emre Aktaş ve Deniz Taş serinlemek için denize girdi. Dalgalı denizde akıntıya kapılan Yunus Emre Aktaş'ı kurtarmak isteyen Deniz Taş denizde kayboldu. Vatandaşlar, Yunus Emre Aktaş'ı kıyıya çıkardı. Bir vatandaşın drone ile havadan taradığı deniz yüzeyinde fark edilen Deniz Taş, tekneye alınarak kıyıya alındı. İlk müdahalesi yapılan Taş, gelen sağlık ekiplerince Perşembe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Taş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Yunus Emre Aktaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA