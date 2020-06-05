Ordu'da 9 bin 42 sağlık çalışanı için "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"
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Ordu'da 9 bin 42 sağlık çalışanı için "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"

Ordu'da 9 bin 42 sağlık çalışanı için "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" Ordu'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 sürecinde üstün özveri gösteren sağlık çalışanlarına için "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Ordu'da 9 bin 42 sağlık çalışanı için
05.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:41

Ordu'da 9 bin 42 sağlık çalışanı için "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"

ORDU - Ordu'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 sürecinde üstün özveri gösteren sağlık çalışanlarına için "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğünün de katkı sunduğu hatıra ormanı OSKİ Atık Su Arıtma Tesisi arkası Melet Irmağı ağzı mevkisinde kuruldu. Düzenlenen törenle alana karaağaç, saplı meşe, top mazı, çınar yapraklı akçaağaç, diş budak, defne, leylandi, söğüt ağacı, su sediri, avize bitkisi olmak üzere 121 adet karbon emisyonunu daha fazla yapan ağaçlar dikildi. Hatıra ormanı projesi kapsamında ayrıca 3 bin adet ladin ve çam orman ağacı da dikilerek O2 (oksijen) simgesi yapıldı.

3 bin 121 fidan dikildi

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla dikilen fidanların sağlık çalışanları adına yaşatılacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çevreyi bir güne değil, her güne sığdırmak gerektiğini belirtti. Güler, "Bugün burada 3 bin 121 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bakanlık dönemimde enerji verimliliği konusuyla da çevre için büyük çalışmalar gerçekleştirdik. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 453 noktada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve her alanda ağaçlandırma işlemi yapıyoruz. Böylelikle yeşille dostluğumuzu hayatımızın bir parçası olarak perçinliyoruz. 100 yılda bir gelen salgını büyük ölçüde atlatmış durumdayız. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız bizlere çok güzel hizmetler yaptı. Biz de onlara layık olmaya çalışarak bu alanı sağlık çalışanlarımızın adına yaşatacağız. Bu anlamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum" dedi.

9 bin sağlık çalışanı için hatıra ormanı

Dikilen fidanlarla birlikte sağlık çalışanlarına olan vefanın da büyüyeceğini belirten Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğanın korunması noktasında önemli kararlar aldı ve bunları uyguluyor. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Ne kadar ağaçlandırma yapıldığını burada söylememize gerek yok. Şehrimizde 9 bin 42 olmak üzere kamuda ve özelde hizmet veren kahraman sağlık çalışanımız var ve bakanlığımız onları unutmadı. Onlar için fidan dikiyoruz ve böylelikle kardeşliğimizi, fedakarlığımızı kalıcı hale getiriyoruz. O ağaçlar büyüdükçe de her bir sağlık çalışanımızın yapmış olduğu fedakarlık, toplumumuzun gönlünde büyümeye devam edecek. Bir kez daha Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

(MAK-SLH-Y)

Kaynak: İHA

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