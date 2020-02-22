Ordu'da 850 üniversite öğrencisi Çambaşı Yaylası'nda doğayla buluştu

22.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:38

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda kalan 850 üniversite öğrencisi, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki etkinliğe katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, İl Müdürlüğü organizasyonunda yurtlardaki üniversite öğrencilerinin katılımıyla Çambaşı Kayak Tesisleri gezisi ve doğa yürüyüşü düzenlendi.

Tesislerde Türk bayrağı açılarak İstiklal Marşı okunmasıyla başlanan etkinlik çerçevesinde öğrenciler, karda kızak yapma fırsatı buldu.

Telesiyeje binerek doğayı seyreden öğrenciler, müzik eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Bakanlık tarafından yurtta kalan öğrenciler için sosyal ve kültürel birçok etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Öğrencilerin de talebi üzerine organizasyonun gerçekleştirildiğini anlatan Genç, nisan ayında da menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'na gezi yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA