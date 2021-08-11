Ordu'da 255 noktada heyelan meydana geldi
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Ordu'da 255 noktada heyelan meydana geldi

Ordu'da 255 noktada heyelan meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'da 8 ilçede etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen afetin bilançosu ortaya çıktı.

Ordu'da 8 ilçede etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen afetin bilançosu ortaya çıktı. İl genelinde 255 noktada heyelan meydana gelirken Ordu Büyükşehir Belediyesi, dere ıslahı, menfez ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla birlikte, toplam 632 noktaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin meteoroloji verilerine göre önceden aldığı önlemler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilerek olası büyük olumsuzlukların önüne geçildi.

7 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar sonrası, Ünye, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde 255 ayrı noktada heyelan meydana geldi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 sahada görev yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 34 noktada dere ıslahı, 12 noktada yağmur suyu hattı temizliği, 8 noktaya koruge boru atımı, 1 noktada menfez kazı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler 322 noktadaki büz ağızlarında, yaşanması muhtemel tıkanıklıkların önlenmesi için ise iş makineleriyle sürekli olarak bu noktalara müdahale etti.

(Metin Akyürek/İHA)

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Ordu'da 255 noktada heyelan meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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