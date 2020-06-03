Ordu'da 17 katlı binaların yıkımı tamamlandı, moloz yığını kaldırılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da 17 katlı binaların yıkımı tamamlandı, moloz yığını kaldırılıyor

Ordu'da 17 katlı binaların yıkımı tamamlandı, moloz yığını kaldırılıyorORDU'da, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen, 3 bloktan oluşan 17'şer katlı binaların yıkım işlemi tamamlandı.

03.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:25

Ordu'da 17 katlı binaların yıkımı tamamlandı, moloz yığını kaldırılıyor

ORDU'da, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen, 3 bloktan oluşan 17'şer katlı binaların yıkım işlemi tamamlandı. İş makineleriyle moloz yığınlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine 17'şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliğinin ardından, geçen yıl yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen şubat ayında 'Ordu'daki bina daha yıkılmadı mı" diye Ordu milletvekillerine sormasıyla konu yeniden gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi, Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurarak yapılan gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti. Mahkeme binanın yıkımına karar verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da yıkım şirket yetkililerine tebliğ edildi.

MOLOZLAR KALDIRILIYOR

Kentte 3 ay önce kırıcı iş makinesinin gökdelen inşaatı üzerine çıkarılmasıyla başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Yıkılan gökdelen inşaatından ise geriye moloz yığınları kaldı. İş makineleriyle moloz yığınlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

'BURANIN PLAJ VE MESİRE ALANI OLMASINI İSTİYORUZ'

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, gökdelen inşaatının olduğu alanın plaj ve mesire alanı olarak kullanılmasını istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür etti. Güneytepe, 'Biz imza kampanyası ile halkımızın desteğiyle bu güzelliğin yok edilmesini gündeme taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Büyükşehir Belediye başkanımız buna duyarsız kalmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yıkım son aşamada. Bundan sonra buraya ne yapılacak' Bizim beklentimiz, Ordulu halkının da destek verdiği bir konu var. Buranın mesire alanı ve plaj olarak kullanılmasını istiyoruz. Bu yönde herkesin beklentisi var. Orada tarihi mezarlar, mezar taşları vardı yok oldu. Bundan sonra bu alanın halka açık bir alan olmasını istiyoruz. Şuanda buranın park alanı olacağına dair bana yazı geldi? dedi.

Ordu'da 17 katlı binaların yıkımı tamamlandı, moloz yığını kaldırılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mehmet Çetin Mustafa Şentop Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Kabak Bülent Uygun İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Kaza Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Ordu'da 17 katlı binaların yıkımı tamamlandı, moloz yığını kaldırılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:26:42. #1.15#
title