Ordu'da 10 ilçenin kaymakamı değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da 10 ilçenin kaymakamı değişti

Ordu'da 10 ilçenin kaymakamı değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Ordu'nun 10 ilçe kaymakamı değişti.

Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Ordu'nun 10 ilçe kaymakamı değişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Mülki İdare Amirleri kararnamesinde Ordu'da 10 ilçenin kaymakamlarının görev yeri değişti.

Ünye Kaymakamlığı görevine 2016 yılında atanan ve Ünye'de en uzun görev yapan kaymakamlar arasında yer alan Ümit Hüseyin Güney kararnameyle Aydın'ın Söke ilçesine, Gürgentepe Kaymakamı Hasan Taş Muş Vali Yardımcılığına, Mesudiye Kaymakamı Mehmet Emre Canpolat Şırnak Vali Yardımcılığına, İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu Hakkari Vali Yardımcılığına, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney Isparta Sütçüler Kaymakamlığına, Çamaş Kaymakamı Akın Oruç Şanlıurfa Bozova Kaymakamlığına, Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer Muş Malazgirt Kaymakamlığına, Korgan Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Elazığ Alacakaya Kaymakamlığına, Aybastı Kaymakamı Mehmet Şükrü Pekpak Erzincan Kemah Kaymakamlığına, Kumru Kaymakamı Hüseyin Aydın Adana Pozantı Kaymakamlığına atandı.

Diğer yandan Ordu'ya atanan isimler ise Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş Ordu Vali Yardımcılığına, Aydın Germencik Kaymakamı Ayhan Işık Ünye Kaymakamlığına, Adana Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman Kumru Kaymakamlığına, Ardahan Valiliği Kaymakam Adayı Yasin Şahin Kabadüz Kaymakamlığına, Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Eyyip Batuhan Ciğerci Çatalpınar Kaymakamlığına, Konya Valiliği Kaymakam Adayı Şeyma Aktaş Aybastı Kaymakamlığına, Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Miraç Akbulut Korgan Kaymakamlığına, Tunceli Valiliği Kaymakam Adayı Soner Divli ise Ulubey Kaymakamlığına atandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener İrem Derici Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Burak Elmas Abdullah Avcı Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ordu'da 10 ilçenin kaymakamı değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 10:52:18. #1.14#

title