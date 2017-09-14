Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapımı devam eden yeni stadın alttan ısıtmalı ve korumalı sistemiyle Türkiye'de örnek statlardan biri olacağını söyledi.



Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü ve hayata geçireceği projelerle ilgili meclis üyelerine sunum yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanlarının katılımıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdiğini anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Toplantıda Anadolu'nun dört bir yanında hayata geçirilen yatırımlar kapsamında ön plana çıkan çalışmalar Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirdi. Gölköy Belediyemiz de bin kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının ilçe ekonomisine sağladığı katkıdan ötürü ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanımızın takdimiyle 'Yerel Yönetimlerin Kent Ekonomisine Katkısı Proje Yarışması Özel Ödülü'nü Gölköy Belediye Başkanımız Ali Kemal Mert aldı. Başkanımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gölköy ilçemiz bizleri gururlandırdı."



Yaklaşık 210 noktada altyapı ve yol çalışmasına devam etiklerini ifade eden Yılmaz, bu yıl 13 ilçede sürdürdükleri yol çalışmalarını bitirdiklerini ve kalan ilçelerin de altyapısını önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını belirtti.



Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi önündeki kavşakta yapılan çalışmayla eski Ayışığı Düğün Salonu'nun olduğu yerde dokuyu bozmadan farklı bir proje yapacaklarını anlatarak, "Şu an 110 araçlık olan otoparkın araç kapasitesini, yeni projeyle 500'e çıkaracağız. Bu meydanı fonksiyonel bir tören alanı haline getireceğiz. Ağaçlarına da dokunmayacağımız bu bölgeyi miting alanı olarak da kullanacağız." diye konuştu.



Karşıyaka Spor Tesisleri'nde iki suni ve bir doğal çim olmak üzere üç saha çalışmasının sürdüğünü aktaran Yılmaz, Ordu Şehir Stadyumu'na ilişkin de bilgiler verdi.



Ordu Şehir Stadı'nın yapımının yüzde 45 seviyesine geldiğini dile getiren Yılmaz, "Yeni stadımız alttan ısıtmalı ve korumalı sistemiyle Türkiye'de örnek statlardan biri olacak. Stat projesini alan firma, 24 saat esaslı olarak aralıksız bir şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.



TOKİ konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve projenin tüm hızıyla ilerlediğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Kamuoyunun aşırı bir talebi olduğunu görüyoruz. 220 konuta tahminen 2 binin üzerinde bir talep olacağını düşünüyoruz. Eski sanayi sitesinin bulunduğu alanı da kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. Eski sanayi sitesinin mülkiyet durumu ve ne yapılacağını TOKİ yetkililerimiz mülkiyet sahipleriyle görüşecek."



Yılmaz, Altınordu sahil düzenlemesinde yüzde 95 seviyesine gelindiğini ve bisiklet ve yürüyüş yollarının da bulunduğu projenin kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını aktardı.



Sunumun ardından Yılmaz, başkanlığındaki toplantıda, gündem maddelerine geçildi.