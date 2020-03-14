ORDU Ahşaptan tekne geleneğini sürdürüyor, siparişlere yetiştiremiyor
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ORDU Ahşaptan tekne geleneğini sürdürüyor, siparişlere yetiştiremiyor

Ahşaptan tekne geleneğini sürdürüyor, siparişlere yetiştiremiyorORDU'nun Perşembe İlçesi'nde Adem Atik (50), 13 yaşında çırak olarak başladığı balıkçı teknesi imalatında ustalaştı, mesleğinde söz sahibi oldu.

14.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:59
ORDU Ahşaptan tekne geleneğini sürdürüyor, siparişlere yetiştiremiyor

Ahşaptan tekne geleneğini sürdürüyor, siparişlere yetiştiremiyor

ORDU'nun Perşembe İlçesi'nde Adem Atik (50), 13 yaşında çırak olarak başladığı balıkçı teknesi imalatında ustalaştı, mesleğinde söz sahibi oldu. Hiçbir teknolojik alet kullanmadan el işçiliğiyle çalışan Atik çeşitli ebatlarda 300'den fazla balıkçı teknesi imal etti. Perşembe ilçesine bağlı Çerli Mahallesi'nde, 13 yaşında balıkçı teknesi yapan bir ustanın yanında çırak olarak işe başlayan Adem Atik, mesleğin püf noktalarını öğrendi, işinde önce usta, sonra patron oldu. Deniz kıyısına 3 kilometre uzaklıktaki evinin altında kurduğu atölyede balıkçı teknesi imal eden Atik, bugüne kadar çeşitli ebatlarda 300'den fazla tekne yaptı. Türkiye'ye yayılan ünü sayesinde İskenderun, Çanakkale, Giresun, Trabzon ve Samsun'dan siparişler alan Atik, talepleri karşılayamıyor. Atik, her yıl 4-12 metre arasında değişen 10 balıkçı teknesi ve özel gezinti tekneleri imal edip denize indiiyor. Teknoloji kullanmadan keresteyle, ağaçtan tekneler yaptığını anlatan Adem Atik, "Siparişlerimiz var elimizde, özellikle balıkçı teknesine rağbet var. Özel tekne isteyen olursa onları da yapıyoruz. Yöremizde kestane ağacı daha bol, bu nedenle kestane ağacından tekne yapmayı tercih ediyoruz. Yılda ortalama 10 tane tekne yapabiliyorum. Daha fazla yaparım ama yer ve çırak sıkıntısı var. Burada imalat yapılan tekneler denize uzak, deniz kenarında yerimiz yok. Deniz kenarında yer olmuş olsa mevcut teknelere bakım onarımda olur, ama imkan yok" dedi.

'ABD'DEN TEKNE TALEP EDİLDİ'

Yurt dışından da tekne siparişi aldıklarını fakat yer sorunu nedeniyle talebi karşılayamadıklarını da belirten Atik, "Tekne yaptırmak isteyen çok oluyor ama yapabileceğimiz imkan doğrultusunda ancak sipariş alabiliyorum. Teknelerin imalatını kendim yapıyorum, çalıştırmak için çırak alıyorum yanıma. ABD'den 10 adet naturel tekne, sandal talep edildi. Ama bunu değerlendiremedik. Yerimiz yetersiz olduğu için bu talebe cevap veremedik. Yılda ortalama tekne boyuna göre 10 adet yapabiliyorum. Denize yakın yerde olsam, yer sorunum olmasa daha çok çırakla daha fazla tekne yapabilirim" şeklinde konuştu.

'MARKALAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

Perşembe teknesini markalaştırmak için ilçede sayıları az olan kendisi gibi 15 tekne ustasıyla bir araya gelerek Perşembe Tekne İmalatı Kooperatifi de kurduklarını ifade eden Adem Atik, "Sadece imalat değil, teknelerin bakımı da önemli. İlçede bu işleri yapan 15 usta kaldık. En gencimiz 40 yaşında. Biz istiyoruz ki bu sektörden ekmek yiyenlerin sayısı çoğalsın. Ekonomiye de katkımız artsın. Hem ağaçtan tekne yapım mesleğini sürdürelim, hem de Perşembe teknesini marka yapalım istiyoruz. Bize deniz kenarında 10 dönüm yer tahsis edilse yurt dışına ihracatta yapabiliriz. Özellikle yurt dışından yat gibi gezinti tekneleri talebi var. Kapalı alanda hem tekne onarımı yapar, hemde çıraklardan yeni ustalar yetiştiririz. Bu konuda yoğun talep var ama karşılayamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi yer konusunda bize yardımcı olabilirse Perşembe teknesini Türkiye'ye ve dünyaya duyurmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

ORDU Ahşaptan tekne geleneğini sürdürüyor, siparişlere yetiştiremiyor

Kaynak: DHA

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ORDU Ahşaptan tekne geleneğini sürdürüyor, siparişlere yetiştiremiyor

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