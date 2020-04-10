Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
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Korgan, Deprem, AFAD, Ordu, Güncel

Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

ORDU'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.04.2020 00:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:59
Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

ORDU'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de hissedildi. Deprem hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye yolaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kumru ilçesi, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı. 


Kaynak: DHA

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