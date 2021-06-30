ORAN Haziran ayı toplantısı yapıldı

ORAN Kalkınma Ajansı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında yapıldı.

ORAN Kalkınma Ajansı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Ziya Polat, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, "Covid-19 süresince uzun süredir video konferans sistemi ile yapmaya devam ettiğimiz ORAN Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısını bugün yüz yüze yaparak Ajans faaliyetlerini ve yapılacak olan çalışmaları Kayseri ve Sivas Valilerimiz, Kayseri-Sivas-Yozgat illerimizin belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret sanayi odası başkanlarının katılımı ile değerlendirdik. İlkini 2017 yılında Erciyes yüksek irtifa bisiklet yarışları olarak organize etmeye başlayan Ajansımız, bu yıl Erciyes'te devam eden yarışların yanı sıra 7-8 Ağustos tarihlerinde Çamlık Milli Parkı'nda da ulusal yarışmalar düzenleyecektir. Bu anlamda 15'den fazla ülkeden gelen 200'e yakın yerli-yabancı bisikletçinin pedal çevireceği Çamlık Yarışları için rota belirleme çalışması tamamlanmış olup, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi işbirliği ile bu tarihlerde yarışların yapılması beklenmektedir."dedi.

"Özellikle pandemi sonrası hayatımıza daha da etkin olmaya başlayan mobil uygulamalar ve online işlemler düşünüldüğünde turizm sektöründe de bu imkanlardan faydalanmak ve sektöre nefes verecek mobil tanıtım çalışmalarını yapmak gerekmektedir." diyen Vali Polat, "Bu doğrultuda visityozgat ismi ile bir turizm tanıtım portalı çalışmaları Yozgat Yatırım Destek Ofisi çalışanlarımız tarafından belirli bir süredir yapılmakta olup yakın zamanda portalı tüm seyahat severler için hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Vali Polat, şöyle devam etti: " Sivas ilimizde yakın zamanda açılışı yapılacak olan Hamidiye Kültür Merkezi-Sultan II. Abdülhamid'in at haralarının olduğu alan- nin ulusal anlamda tanıtımı ve aynı zamanda Sivas ilimize de ulusal bir yarış etkinliği kazandırmak adına " Hamidiye Atlı Spor Gösterileri" yapılması da bugünkü gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır. Son zamanlarda özellikle yerli ve milli ata tohumlarımızın tekrardan tarıma kazandırılması ve çiftçimizin de yerli tohum kullanarak ürün üretmesi çok sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda ajansımızın geçtiğimiz aylarda sözleşmelerini imzaladığı mali destek programı projeleri ile çeşitli faaliyetler yapılacak olup aynı zamanda özellikle Ulaş ilçesi ve civarında eski zamanlarda ekimi yapılan "Zerun Buğdayı" nın yaygınlaştırılması için Ajans olarak tohum dağıtımı ve çiftçi eğitimleri yapılması planlanmaktadır. Bir diğer gündem maddemiz de bu konuda olacaktır.

Erciyes Yüksek irtifa kamp merkezinin uluslararası tanıtımının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber " Erciyes Yüksek İrtifa Sempozyumu" düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu konu da görüşeceğimiz konular arasında yer almaktadır.

2021 yılı için Yozgat ilimizde kar amacı gütmeyen kurumların başvuru yapabileceği " Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı " da bu hafta içinde ilan edilecek olup, programa uygun, doğrudan çiftçiye dokunan ve çiftçinin eline geçen kazancı arttırmayı hedefleyen projelerin de başvurularını bekliyoruz. Son olarak Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm kalkınma Ajanslarının 10 yıldır ürettiği fizibilite, araştırma, etüt, inceleme vb. tüm çalışmaların yer aldığı online bir kaynak sitesi açılmıştır. www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr web sitesinden araştırmacıların, ilgili kişilerin faydalanmasını, Ajansımızın çalışmalarının Bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim." - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı