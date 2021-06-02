Optimar Araştırma'dan yeni anket! İnce'nin partisi DEVA ve Gelecek Partisi'ni solladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı. Taşdemir'in açıklamasına göre; AK Parti, CHP, MHP ve HDP barajı geçerken İYİ Parti baraj sınırında yer aldı. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin yüzde 1.4 aldığı ankette, DEVA Partisi yüzde 1, Gelecek Partisi'nin ise binde bir oy aldığı görüldü.