Oppo Reno Z Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Fiyatını yüksek tutmadan performanstan fazla bir kesinti yapmadığı için kullanıcıların gönlüne taht kuran Oppo'nun Reno Z modeli, Türkiye'de satışa sunuldu. Modern görünüşünün yanı sıra günümüz şartlarındaki özellikleri de içerisinde barındıran telefonun birçok hayran edinmesi bekleniyor.

6,40 inçlik damla çentikli ekranında 1080x2340 çözünürlük sunan telefonun en/boy oranı 19,5: 9 olarak karşımıza çıkıyor. Gücünü 2 GHz'lik sekiz çekirdekli Helio P90 işlemciden alan cihaz, 6 GB RAM'i de bünyesinde barındırıyor. Cihazda 256 GB'a kadar bir dahili depolama olduğunu belirtmekte de fayda var.

İşletim sistemi olarak Android Pie tabanlı ColorOS 6.0 ile kutudan çıkan Oppo Reno Z, VOOC hızlı şarjı destekleyen 4.035 mAh'lik bir bataryaya sahip. Tabii ki telefonun özellikleri bununla da sınırlı değil.

Kamera kısmını incelediğimiz zaman Oppo Reno Z'nin f/1,7 diyafram açıklığına sahip 48 MP'lik birincil kameranın yanı sıra f/2,4 diyafram açıklığına sahip 5 MP çözünürlüğünde ikinci bir kamerayı da bulundurduğu biliniyor. Cihazın ön tarafındaysa 32 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılıyor.

Cihazın fiyatına geldiğimiz zaman Oppo Reno Z, 128 GB dahili depolamaya sahip modeliyle Türkiye'de 3.499 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

Oppo Reno Z teknik özellikler:

Ekran: 6,40 inç, 1080x2340 çözünürlüklü 19,5: 9 ekran



RAM: 6 GB



Dahili depolama: 128 GB/ 256 GB



İşlemci: 8 çekirdekli MeidaTek Helio P90



Arka kamera: 48 MP + 5 MP



Ön kamera: 32 MP



İşletim sistemi: Android Pie tabanlı ColorOS 6.0



Batarya: 4.035 mAh