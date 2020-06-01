Oppo Reno 4 Çıkış Tarihi Kesinleşti!
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Oppo Reno 4 Çıkış Tarihi Kesinleşti!

Dünyanın en güçlü akıllı telefon üreticilerinden OPPO, yeni bir akıllı telefon serisiyle tartışma yarattı.

Oppo Reno 4 Çıkış Tarihi Kesinleşti!
01.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:50

Dünyanın en güçlü akıllı telefon üreticilerinden OPPO, yeni bir akıllı telefon serisiyle tartışma yarattı. Firmanın Reno 4 ve Reno 4 Pro modellerinden oluşması beklenen Reno 4 serisi, kesin bir tanıtım tarihi aldı.

Ortaya çıkan bütün sorunlara rağmen OPPO, sonunda beklenti yaratan yeni serisini tanıtacağı tarihi gösterdi. Firma, Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Reno 4 serisinin 5 Haziran günü Çin'de tanıtılacağını ifade etti. Peki OPPO Reno 4 serisi bize neler sunacak? Dilerseniz kısaca tekrardan hatırlayalım.

Oppo Reno 4 serisi dikkat çekici özelliklere sahip

Şirketin bu seferki modeli, kıvrımlı ekranı ve büyük boyutlarıyla kullanıcılara gayet güzel bir kullanım sunacak. Reno 4; 6,43 inçlik 2.5D AMOLED ekranla gelecek ve delikli ekran tasarımı ile dikkat çekecek. OPPO Reno 4 Pro ise; 6,55 inçlik 3D ekranla birlikte geliyor.

Genel bazı bilgilere göre ve birkaç yerde gözüken özellikler dikkate alındığında Reno 4; 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP'lik bir diğer kamerayla kullanıcıları selamlayacak. Ayrıca serinin yüksek özellikli seçeneği Reno 4 Pro; 48 MP'lik ana kamera, 12 MP'lik gece kamerası ve 12 MP'lik telefoto kamera ile geliyor.

Şirketin bu akıllı telefon modellerini sunmasına çok az kaldı. Birkaç gün sonra bu modeli sunum ile birlikte görebilirsiniz. Sizce Oppo bu model ile birlikte beğenileri toplayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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