OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar? Çin merkezli Oppo firması amiral telefon modellerinden OPPO Find X2 lansmanını yaptı. İddialı özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken OPPO Find X2 hakkında OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar gibi soruları yanıtları merak edildi.

OPPO'nun amiral gemisi Find X2 lansmanı online ortamda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Burcu Esmersoy'un yaptığı lansman sonrası OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar gibi sorular yanıtlarını bulurken OPPO Find X2 satışı başladı. İşte OPPO Find X2 hakkında merak edilen sorular ve yanıtları OPPO Find X2 GENEL ÖZELLİKLERİ İşletim Sistemi: Android İşlemci Hızı: Qualcomm Snapdragon 865 2.8 Ghz 8 çekirdekli Ram (Sistem Belleği): 12 GB OPPO Find X2 BOYUT & AĞIRLIK ÖZELLİKLERİ Boy: 164.9 mm Genişlik: 74.5 mm Kalınlık: 8 mm Ağırlık: 209 gr OPPO Find X2 OPPO Find X2 HAFIZA ÖZELLİKLERİ Dahili Hafıza: 256 GB OPPO Find X2 EKRAN & GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ Ekran Boyutu: 6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: 3168 x 1440 Piksel Ekran Teknolojisi: Gorilla Glass 6 Ekran Tipi: OLED OPPO Find X2 KAMERA ÖZELLİKLERİ Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP AutoFocus: Var Flaş: Var Ön Kamera: 32 MP Video Çözünürlük: 3840 x 2160 Piksel Video Kayıt: 2160P 60 Kare/Saniye Görüntülü Konuşma: Uygulama ile İnternet Üzerinden OPPO Find X2 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ 4.5G ile Uyumlu: CAT 19 Kablosuz Ağ (Wi-Fi): 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: v5.1 OPPO Find X2 PİL ÖZELLİKLERİ Pil Türü: 4200 mAh Bekleme Süresi: 380 Saate Kadar Konuşma Süresi: 30 Saate Kadar OPPO Find X2 DİĞER ÖZELLİKLER NFC (Temassız iletişim Teknolojisi): Var OPPO Find X2 KUTU İÇERİĞİ Kulaklık: Var Sim İğnesi: Var Güç Adaptörü: Var Kullanım Kılavuzu: Var Data Kablosu: Type C OPPO Find X2 FİYATI NE KADAR? Oppo Find X2 Türkiye fiyatı Oppo Türkiye tarafından 9 bin 999 TL olarak belirlendi.