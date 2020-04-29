OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar?
Çin merkezli Oppo firması amiral telefon modellerinden OPPO Find X2 lansmanını yaptı. İddialı özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken OPPO Find X2 hakkında OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar gibi soruları yanıtları merak edildi.
OPPO'nun amiral gemisi Find X2 lansmanı online ortamda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Burcu Esmersoy'un yaptığı lansman sonrası OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar gibi sorular yanıtlarını bulurken OPPO Find X2 satışı başladı. İşte OPPO Find X2 hakkında merak edilen sorular ve yanıtları
OPPO Find X2 GENEL ÖZELLİKLERİ
İşletim Sistemi: Android
İşlemci Hızı: Qualcomm Snapdragon 865 2.8 Ghz 8 çekirdekli
Ram (Sistem Belleği): 12 GB
OPPO Find X2 BOYUT & AĞIRLIK ÖZELLİKLERİ
Boy: 164.9 mm
Genişlik: 74.5 mm
Kalınlık: 8 mm
Ağırlık: 209 gr
OPPO Find X2 HAFIZA ÖZELLİKLERİ
Dahili Hafıza: 256 GB
OPPO Find X2 EKRAN & GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu: 6.7 inç
Ekran Çözünürlüğü: 3168 x 1440 Piksel
Ekran Teknolojisi: Gorilla Glass 6
Ekran Tipi: OLED
OPPO Find X2 KAMERA ÖZELLİKLERİ
Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP
AutoFocus: Var
Flaş: Var
Ön Kamera: 32 MP
Video Çözünürlük: 3840 x 2160 Piksel
Video Kayıt: 2160P 60 Kare/Saniye
Görüntülü Konuşma: Uygulama ile İnternet Üzerinden
OPPO Find X2 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ
4.5G ile Uyumlu: CAT 19
Kablosuz Ağ (Wi-Fi): 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth: v5.1
OPPO Find X2 PİL ÖZELLİKLERİ
Pil Türü: 4200 mAh
Bekleme Süresi: 380 Saate Kadar
Konuşma Süresi: 30 Saate Kadar
OPPO Find X2 DİĞER ÖZELLİKLER
NFC (Temassız iletişim Teknolojisi): Var
OPPO Find X2 KUTU İÇERİĞİ
Kulaklık: Var
Sim İğnesi: Var
Güç Adaptörü: Var
Kullanım Kılavuzu: Var
Data Kablosu: Type C
OPPO Find X2 FİYATI NE KADAR?
Oppo Find X2 Türkiye fiyatı Oppo Türkiye tarafından 9 bin 999 TL olarak belirlendi.