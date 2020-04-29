OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar?

Çin merkezli Oppo firması amiral telefon modellerinden OPPO Find X2 lansmanını yaptı. İddialı özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken OPPO Find X2 hakkında OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar gibi soruları yanıtları merak edildi.

OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar?
29.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:38

OPPO'nun amiral gemisi Find X2 lansmanı online ortamda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Burcu Esmersoy'un yaptığı lansman sonrası OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar gibi sorular yanıtlarını bulurken OPPO Find X2 satışı başladı. İşte OPPO Find X2 hakkında merak edilen sorular ve yanıtları

OPPO Find X2 GENEL ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi: Android

İşlemci Hızı: Qualcomm Snapdragon 865 2.8 Ghz 8 çekirdekli

Ram (Sistem Belleği): 12 GB

OPPO Find X2 BOYUT & AĞIRLIK ÖZELLİKLERİ

Boy: 164.9 mm

Genişlik: 74.5 mm

Kalınlık: 8 mm

Ağırlık: 209 gr

OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar?
OPPO Find X2

OPPO Find X2 HAFIZA ÖZELLİKLERİ

Dahili Hafıza: 256 GB

OPPO Find X2 EKRAN & GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3168 x 1440 Piksel

Ekran Teknolojisi: Gorilla Glass 6

Ekran Tipi: OLED

OPPO Find X2 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP

AutoFocus: Var

Flaş: Var

Ön Kamera: 32 MP

Video Çözünürlük: 3840 x 2160 Piksel

Video Kayıt: 2160P 60 Kare/Saniye

Görüntülü Konuşma: Uygulama ile İnternet Üzerinden

OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar?

OPPO Find X2 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

4.5G ile Uyumlu: CAT 19

Kablosuz Ağ (Wi-Fi): 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth: v5.1

OPPO Find X2 PİL ÖZELLİKLERİ

Pil Türü: 4200 mAh

Bekleme Süresi: 380 Saate Kadar

Konuşma Süresi: 30 Saate Kadar

OPPO Find X2 DİĞER ÖZELLİKLER

NFC (Temassız iletişim Teknolojisi): Var

OPPO Find X2 KUTU İÇERİĞİ

Kulaklık: Var

Sim İğnesi: Var

Güç Adaptörü: Var

Kullanım Kılavuzu: Var

Data Kablosu: Type C

OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar?

OPPO Find X2 FİYATI NE KADAR?

Oppo Find X2 Türkiye fiyatı Oppo Türkiye tarafından 9 bin 999 TL olarak belirlendi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haber
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haber
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, baba oldu
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, baba oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Haluk Levent Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Mauricio Isla Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: OPPO Find X2 teknik özellikleri neler? OPPO Find X2 fiyatı ne kadar? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 14:42:01. #1.14#
title