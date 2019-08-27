'Opioid' krizinde Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar tazminat cezası

'Opioid' krizinde Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar tazminat cezası

ABD'nin Oklahoma eyaleti, "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ilaç devi firma Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.

27.08.2019 09:15
'Opioid' krizinde Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar tazminat cezası

ABD'nin Oklahoma eyaleti, bağımlılık yapan ağrı kesicilerin yol açtığı "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ilaç devi firma Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.


Oklahoma'ya bağlı Cleveland Bölgesi Yargıcı, Johnson & Johnson'a eyaletin en büyük "opioid" krizine yol açtığı gerekçesiyle açtığı davanın sonucunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et