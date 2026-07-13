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İnsafsızlık! Takımdan gönderdikleri oyuncuya eşi benzeri görülmemiş şekilde veda ettiler

İnsafsızlık! Takımdan gönderdikleri oyuncuya eşi benzeri görülmemiş şekilde veda ettiler
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Brezilya Serie C ekiplerinden Amazonas FC, takımdan ayrılan 33 yaşındaki stoperine yaptığı hatalardan oluşan videoyla veda etti.

Brezilya Serie C ekiplerinden Amazonas, 33 yaşındaki stoper Leo Coelho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Ancak kulübün veda paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

YAPTIĞI HATALARI VİDEO YAPARAK VEDA ETTİLER

Amazonas, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolcuya teşekkür ederken, paylaşıma eklediği video dikkatleri üzerine çekti. Videoda, Leo Coelho’nun kulüpteki yaklaşık bir yıllık döneminde yaptığı hatalar bir bir derlenerek yayınlandı. Klasik veda metninde istatistikler, teşekkür ve iyi dilekler yer alırken, bu “özel” video bölümü paylaşımı skandala dönüştürdü ve kısa sürede viral oldu.

29 MAÇTA 3 GOLE KATKI YAPTI 

33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Coelho, Amazonas formasıyla 29 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetmişti. 

Barış Polat
Barış Polat
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