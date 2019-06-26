Opel, Süper Mini Modeli Corsa'yı Resmen Duyurdu: İşte Tüm Özellikleri

Peugeot Societe Anonyme (Groupe PSA) çatısı altında Peugeot, Citroen gibi markalarla birlikte bulunan Opel, Corsa'nın süper mini modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Alman otomobil üreticisi, aracın elektrikli sürümü Corse-e ile birlikte F kod adına sahip neslinin içten yanmalı motor taşıyan seçeneklerini de kullanıcılarına tanıttı.

Tasarım konusunda Corsa-e'ye oldukça benzeyen Corsa F'in yeni jenerasyonunda benzinli ve dizel seçenekleri de yer alacak. Aracın giriş seviyesinde 75 beygir güç üreten ve turbo özelliği bulunmayan 1.2 PureTech ünite de yer alacak.

5 ileri manuel şanzımanla eşlenecek bir atmosferik ünite bulunacak olan bu aracın ağırlığı ise sürücü hariç sadece 980 kilogram. Diğer motor seçenekleri arasında turbo destekli, 1,2 lt hacimli, PureTech benzinli ünite türevleri bulunuyor. EAT8 adında, tam otomatik 8 ileri vites kutusu bulunan araçlar ise 110 beygir, 205 Nm tork veya 130 beygir, 230 Nm tork sunuyor. 130 beygirlik versiyonun 0'dan 100 km'ye çıkması süresi 8,7 saniye.

Opel, Astra ve Insignia modellerinde kullandığı LED matrix ön farlarını Corsa'da da kullanıcılarına sunacak. Seçenekler arasında yer alan adaptif farlarda 8 LED bulunacak. Ayrıca aydınlatma grubu, ön tarafta bulunan kamera sayesinde ışık şiddetini ayarlayarak karşıdan gelen sürücülerin gözünün alınmasının önüne geçecek.

İlerleyen süreçte performans odaklı olan GSi ve OPC sürümlerinin de piyasaya sürülmesi beklenirken yeni Opel Corsa Edition, Elegance ve GS Line paketleriyle satışa sunulacak.