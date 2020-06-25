Op. Dr. Özpınar: "Göz hastalıklarında erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz"
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Op. Dr. Özpınar: "Göz hastalıklarında erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz"

Op. Dr. Özpınar: "Göz hastalıklarında erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz" Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.

25.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:45

Op. Dr. Özpınar: "Göz hastalıklarında erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz"

KONYA - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, erken göz tedavisinde başarılı sonuçlar alındığını belirterek, hala Türkiye'de 10 bin doğumda bir doğumsal katarakt görüldüğünü ve bunun tedavisinin sadece cerrahi olduğunu ifade etti.

Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, 2019 yılı itibariyle ulusal çocuk göz taraması programının Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldığını söyledi. Daha önceden standart taramalar arasında olmayan sağlık taramasının yapılan girişimlerle kabul edildiğini ifade eden Op. Dr. Yavuz Özpınar, "Bunun tarama programına sokulma nedeniyse çocuklarda tedavi edilebilir göz hastalıklarını çok geç farkına varılmasıydı. Ailelerin bu şikayetleri fark etmesi oldukça geç yaşlarda olmaktaydı. Ulusal çocuk tarama programına başladıktan sonra tıpkı bir işitme, topuktan kan alınması ve ya kalça çıkıklığı testindeki gibi artık yeni doğandan itibaren çocuğun ilkokul çağına kadar 3 farklı bir döneme ayrılarak bir zaman diliminde muayene programları belirlendi" dedi.

"Ülkemizde 10 bin doğumda bir doğumsal katarakt görüyoruz"

Muayene programlarının 0-3 ay arasında, 3 ve 6 yaşına geldiği zaman yapıldığını anlatan Op. Dr. Yavuz Özpınar, "0-3 yaş arasında mutlaka doğumsal katarakt bakıyoruz. Hala ülkemizde 10 bin doğumda bir doğumsal katarakt görüyoruz. Bunun tedavisi de sadece cerrahi. Cerrahi yöntemle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. 3 yaş göz taramasında ise çocuklarda göz tembelliği, göz numaraları taraması yapıyoruz. Bu aslında daha önemli bir konu çünkü sıklığı daha fazla. Yaklaşık olarak her 100 çocukta 3 tanesinde göz tembelliği görülüyor. Bunların bir kısmı şaşılık kaynaklı bir kısmı miyop hipermetrop ve ya astigmat kaynaklı. Bu yaşlarda tespit ettiğimiz numaraları, gözlük vererek erken yaşta görme rehabilitasyonunu sağlayıp görme kalitesini daha iyi bir hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz"

6 yaşındaki çocukla daha iyi iletişim kurabildikten sonra görme seviyeleri, şaşılık ve göz tembelliği taraması yapıldığını kaydeden Op. Dr. Özpınar, "Bu yaptığımız taramalarda da oldukça sık doğumsal katarakt, göz tembelliği, şaşılık ve benzerine tanı koyabiliyoruz. Erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu doğumsal göz taramalarını ya aile hekimliklerine yönlendiriyorlar ya da çocuğun takipte olduğu pediatristlerin yönlendirmesiyle bize başvuruyorlar. Bu tarihleri bilen aileler direkt bize de başvurabilirler. Taramalar oldukça basit. Herhangi ilave bir cihaz gerçekleştirmeden numara, katarakt ve şaşılığın tespiti yapılarak oldukça basit bir şekilde düzenleniyor" diye konuştu.

Op. Dr. Özpınar: 'Göz hastalıklarında erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz'

Kaynak: İHA

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