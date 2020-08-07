Op. Dr. Murat Kılıç: Tedavi edilmeyen kasık fıtığı organları çürütebilir
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Op. Dr. Murat Kılıç: Tedavi edilmeyen kasık fıtığı organları çürütebilir

Kasık fıtığının her 100 erkek bebekten 3'ünde görülebileceğini belirten Op. Dr. Murat Kılıç, "Kasık fıtığı erkek bebeklerde kızlara oranla daha fazla görülür.

Op. Dr. Murat Kılıç: Tedavi edilmeyen kasık fıtığı organları çürütebilir
07.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:31

Kasık fıtığının her 100 erkek bebekten 3'ünde görülebileceğini belirten Op. Dr. Murat Kılıç, "Kasık fıtığı erkek bebeklerde kızlara oranla daha fazla görülür. Erkeklerde daha fazla bağırsaklar fıtıklaşırken kız bebeklerde özellikle yumurtalar fıtıklaşabilir. Bu yüzden fıtık kesesindeki yumurta ya da bağırsaklar zarar görebilir hatta çürüyebilir" uyarısında bulundu.

Çocuklarda sıkça görülen kasık fıtığına karşı aileleri uyaran Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesinden Op. Dr. Murat Kılıç, kasık fıtığının erkek bebeklerde daha çok karşılaşıldığına dikkati çekerek "Erkek bebeklerin testisleri anne karnında gelişirken ilk oluştukları yer olan karnın içinden aşağıya kasığa doğru ilerler. Karın içinden skrotuma inerken karın ile kasık arasında bir kanal oluşur. Bu kanal doğumdan sonra kapanmazsa burada fıtığa sebep olur" uyarısında bulundu.  

ERKEKLERDE BAĞIRSAK, KIZLARDA YUMURTALIK RİSK ALTINDA

Fıtığın genellikle ağrısız kitle olarak kasık bölgesinde görüldüğüne işaret eden Dr. Kılıç, "Çocuklar ağladığı zamanlarda daha fazla belli olur. Bu kesesinin içinde sıvı olursa biz buna su fıtığı (hidrosel) eğer içinde organlardan biri olursa kasık fıtığı diyoruz. Hidroselleri durumuna göre takip ediyoruz. Ancak kasık fıtığı varsa ve içine herhangi bir organ giriyorsa mutlaka ameliyat ediyoruz. Erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülür. Her 100 erkekten 3'ünde görülebilir. Erkeklerde daha fazla bağırsaklar fıtıklaşırken kızlarda özellikle yumurtaları fıtıklaşabilir. Bu yüzden fıtık kesesindeki yumurta zarar görebilir hatta çürüyebilir. Eğer bağırsak girmişse fıtık içerisine bağırsaklar çürüyüp daha büyük ameliyatlara sebep olabilir. Bu yüzden kasık fıtığını tanı koyulduktan sonra en kısa sürede ameliyat öneriyoruz. Çünkü fıtığın ne zaman sıkışacağını ve içerisine giren organın ne zaman çürüyeceğini asla kimse tahmin edemez. Eğer çocuğunuzda kasık fıtığından şüpheleniyorsanız mutlaka bir çocuk cerrahına başvurmalısınız" ifadelerini kullandı.

AMELİYAT SONRASI HEMEN TABURCU OLUYORLAR

Dr. Kılıç, kasık fıtığı ameliyatlarını kasıktan küçük bir kesi ile yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kesi izi iç çamaşırının içinde kalacak şekilde ayarlıyoruz. Dolayısıyla ömür boyu görünen kısımlarda iz olmuyor. İzi azaltmak için krem öneriyoruz. Yaptığımız kesi çok küçük olduğu için zaman zaman aileler hocam çocuğumuz ne taraftan ameliyat olmuştu diye bize sormaya dahi geliyorlar. Çocukluk döneminde yapılan ameliyatlar çocuk cerrahı hekimi tarafından yapılırsa oldukça yüz güldürücüdür. Genelde hastalarımızın ameliyatlarını günü birlik olarak, sabah gelip akşam gidecek şekilde ayarlıyoruz. Ameliyat öncesi 4 saat açlık gerekiyor ve tahlillerini kontrol ediyoruz. Ameliyat sonrası genelde ağrısı olmuyor ve ertesi gün ameliyat olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Herhangi bir ilaç önermiyoruz. Çocuklarda kasık fıtığı ameliyatı genellikle tekrarlamazlar."


Kaynak: DHA

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