Op. Dr. Bilal İçer: "Covid-19 erken doğumu tetiklemiyor"
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Op. Dr. Bilal İçer: "Covid-19 erken doğumu tetiklemiyor"

21.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:30

Op. Dr. Bilal İçer: "Covid-19 erken doğumu tetiklemiyor" Mardin'de pandemi hastanesinde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal İçer, korona virüsün gebelikte risk oluşturmadığını ve erken doğumu tetiklemediğini kaydetti.

Op. Dr. Bilal İçer: "Covid-19 erken doğumu tetiklemiyor"

MARDİN - Mardin'de pandemi hastanesinde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal İçer, korona virüsün gebelikte risk oluşturmadığını ve erken doğumu tetiklemediğini kaydetti. İçer, Covid'li veya Covid'li olmayan hastalar arasında gebelik ve bebek açısından herhangi bir risk görülmediğini dile getirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal İçer, korona virüsün gebelik üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. İçer, bu virüsün erken doğumu tetiklemediğini belirterek, "Covid'li ve Covid'li olmayan gebeler arasında gebelik ve bebek açısından herhangi bir risk görülmüyor. Erken doğum olsun ya da akciğer gelişiminde oluşun bebekte bir problemle karşılaşmadık. Yapılan çalışmalarda kısıtlı çalışmalar olmasına rağmen, herhangi bir fark gözlenmemiştir. Covid'li veya olmayanlar arasında istatistiki bir fark gözlenmiyor. Dolayısıyla Covid'in erken doğumu tetiklediğini söyleyemeyiz. Düşük riski de erken doğum gibi yapılan çalışmalarda herhangi bir risk arttırmadığı tespit edilmiştir. Anne eğer Covid-19 geçirip oksijensiz kalmışsa ve yoğun bakıma yatmışsa ek hastalıklarından dolayı kötüleşmişse bebek üzerinde negatif etkiler oluşturabilir. Covid-19 enfeksiyonu geçirmesi doğum üzerinde herhangi bir faktörü yoktur. Doğum seyri ile ilgili opsetik yönden yani gebelik açısından herhangi risk yoksa normal doğum varsa sezaryen planlanabilir. Yani doğum şeklini değiştirmiyor. Bebeğinizi emzirebilirsiniz. Ellerinizi yıkayıp maskeyle emzirebilirsiniz. Bundan da korkuyorsanız eğer yine ellerinizi yıkayıp maskeyle sütünüzü sağıp bebeğinize içirebilirsiniz" dedi.

Op. Dr. Bilal İçer: 'Covid-19 erken doğumu tetiklemiyor'
Op. Dr. Bilal İçer: 'Covid-19 erken doğumu tetiklemiyor'
Op. Dr. Bilal İçer: 'Covid-19 erken doğumu tetiklemiyor'
Op. Dr. Bilal İçer: 'Covid-19 erken doğumu tetiklemiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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