Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
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Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Tuba Büyüküstün'den iki tane kızı olan oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın 3 yıldır aşk yaşadığı menajer Gözde Yılmaz'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
15.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:13

2017 yılında ikiz çocuklarının annesi Tuba Büyüküstün ile boşanan Onur Saylak, bir süredir menajer Gözde Yılmaz ile aşk yaşıyor. Karantina sürecini birlikte geçiren çiftin bebek beklediği magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR

3 yıldır menajerlik yapan Gözde Yılmaz'la birlikte olan ünlü oyuncu, üçüncü kez baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak'ın Bağdat Caddesi'ndeki evinde birlikte oturuyor. 2 aylık hamile olan Gözde Yılmaz'dan henüz bir açıklama gelmedi. Çift nikah masasına oturmak için de acele etmiyor.

Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

İKİZ ÇOCUKLARI VAR

2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
BUFDER: Tubadan sonra bu olmamış.
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