Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında ve nerelidir? Onur Saylak dizi ve filmileri
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Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında ve nerelidir? Onur Saylak dizi ve filmileri

14.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:27
Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında ve nerelidir? Onur Saylak dizi ve filmileri

Onur Saylak birçok film ve dizide rol almış bir oyuncu olmasının yanı sıra Şahsiyet dizisi ve Daha filmi gibi projelerin de başarılı yönetmeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak Babil dizisinde rol alan Onur Saylak, başarılı projelere adım atmaya devam ediyor. Peki Onur Saylak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Onur Saylak çok sayıda dizi ve filmde oynamış başarılı bir oyuncudur. Oyunculuğunun yanı sıra son olarak 2019 yılında Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy Ödülü aldığı "Şahsiyet" dizisinin yönetmenliği ile adından çok bahsettirmişti. Çok sayıda başarılı projesi olan Onur Saylak "Daha" isminde bir de Türk yapımı dramatik, roman uyarlaması sinema filminin de yönetmenliğini yapmıştı. 3. kez baba olan Onur Saylak'ın 2 kızı 1 de oğlu vardır.

ONUR SAYLAK KİMDİR?

Onur Saylak, 12 Mayıs 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır oyunculuğu ile büyük başarı yakalayan Onur Saylak, son yıllarda yönetmen kimliği ile de birçok başarılı projeye imza atmıştır. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi'nde farklı bölümlerde eğitim gören Saylak, aslında yapmak istediği şeyin oyunculuk olduğunu keşfedince Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne başlamış ve oyunculuk hayatı tiyatro ile başlamıştır. Uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu yapan Saylak, Kod Adı dizisiyle izleyicilerin ilgisini çekmiş ve daha sonra birçok film ve dizide rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra öğretmenlik de yapan Onur Saylak, TED Koleji'nde tiyatro yönetmenliği yapmış ve şimdilerde Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi olarak eğitim vermektedir.

Onur Saylak doğum tarihi: 12 Mayıs 1977

Onur Saylak nerelidir? Ankara

Onur Saylak boyu:

Onur Saylak yaşı: 43

Onur Saylak burcu: Boğa

ONUR SAYLAK FİLM VE DİZİLERİ

Onur Saylak tiyatro, dizi, film ve müzikal gibi birçok alanda gördüğümüz bir sanatçıdır. Oldukça büyük başarılara imza atan oyuncunun kendi yönettiği Daha isminde bir filmi ve Şahsiyet isminde bir dizisi bulunmaktadır. İşte Onur Saylak'ın oynadığı bazı film ve diziler.

  • Yabancı Damat
  • Kod Adı
  • Asi
  • Nefes
  • Gönülçelen
  • Hayat Ağacı
  • Hatırla Gönül
  • Vatanım Sensin
  • Çarpışma
  • Çukur
  • Kuzgun
  • Babil

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:29:29. #1.15#
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