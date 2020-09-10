Onur Öymen kimdir? Onur Öymen kaç yaşında, nereli? Onur Öymen hayatı ve biyografisi!
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Onur Öymen kimdir? Onur Öymen kaç yaşında, nereli? Onur Öymen hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Onur Öymen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Onur Öymen kaç yaşında, nereli? Onur Öymen hayatı ve biyografisi! Onur Öymen kimdir?

Onur Öymen kimdir? Onur Öymen kaç yaşında, nereli? Onur Öymen hayatı ve biyografisi!
10.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:05

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Onur Öymen hakkında araştırmalar yapılıyor. Onur Öymen kimdir? Onur Öymen kaç yaşında, nereli? Onur Öymen hayatı ve biyografisi!

ONUR ÖYMEN KİMDİR?

1940'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede doktora yaptı. Doktora tezi: 'Teknolojik Gelişme ve Savunma Politikası'.

1964 Dışişleri Bakanlığına girdi.

1964 – 1966 Askerlik görevi.

1966 – 1968 NATO Dairesinde İkinci katip.

1968 Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'nde İkinci katip daha sonra da başkatip.

1972 Ankara'da Siyaset Planlama ve Avrupa Konseyi, daha sonra da Kıbrıs Dairelerinde Şube Müdürü.

1974 Lefkoşe Büyükelçiliği Müsteşarı.

1978 Dışişleri Bakanı'nın özel danışmanı.

1979 Ekonomik İşler Daire Başkanı.

1980 Prag Büyükelçiliği Müsteşari.

1982 Madrid Büyükelçiliği Müsteşarı.

1984 Ankara'da Siyasi İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı.

1985 Siyaset Planlama Dairesi Başkanı.

1988 Kopenhag Büyükelçisi.

1990 Bonn Büyükelçisi.

1995 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı.

1997 NATO Daimi Temsilcisi.

2002 Ağustos emekli.

2002-2007 CHP İstanbul Milletvekili.

2003-Mayıs 2010 CHP Genel Başkan Yardımcısı.

2007-Haziran 2011 CHP Bursa Milletvekili.

Ödülleri

1995 Yılın Bürokratı Ödülü. Nokta Dergisi.

1995, 1996, 1997 Yılın Hariciyecisi Ödülü. Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Vakfı.

1997 Abdi İpekci Barış Ödülü. Milliyet Gazetesi.

2005 Yılın Politikacısı Ödülü. Nokta Dergisi.

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca

Onur Öymen evli ve iki çocuk babasıdır.

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